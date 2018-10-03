В Подмосковье задержали производителей некачественного бензина

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полицейские при участии Росгвардии выявили в Подмосковье организованную группу, которая производила и продавала фальсифицированный бензин, приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк на сайте ведомства.

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в изготовлении и реализации некачественного моторного топлива", — сказала она.

Установлено, что на территории нефтебазы в Талдомском районе трое жителей Москвы организовали производство бензина марок АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива, не отвечающего требованиям ГОСТа. Отмечается, что они "смешивали низкооктановое качественное моторное топливо (АИ-80) с различными присадками для получения большего объема высокооктанового моторного топлива (АИ-92, АИ-95)". Фальсификат продавался оптом и в розницу на заправках в Московской, Рязанской и Пензенской областях.

Кроме того, суррогатное топливо реализовывалось через подконтрольные фирмы в госучреждения и муниципальные предприятия Подмосковья. В результате одному из предприятий был причинен ущерб порядка шести миллионов рублей.

Правоохранители в ходе обысков изъяли финансовую и черновую документацию по производству суррогатного моторного топлива.

"Согласно исследованию, отобранные образцы ГСМ не соответствуют требованиям технического регламента и могут вызвать причинение вреда здоровью потребителей", — добавила Волк.

По данному факту заведено дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые задержаны.