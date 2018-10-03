Глава Дагестана поручил создать комиссию для расследования взрыва в школе

МАХАЧКАЛА, 3 окт — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев поручил создать спецкомиссию для расследования обстоятельств взрыва в школе, в результате которого сильные ожоги получили пять подростков, сообщили РИА Новости в управлении администрации главы и правительства республики по информационной политике.

Ранее пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания.

"По поручению главы республики создана специальная комиссия по выяснению всех обстоятельств произошедшего и принятию оперативных мер по недопущению подобных случаев", — говорится в сообщении.