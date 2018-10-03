СК проверит данные об учителе под Тверью, который бил детей головой об стол

ВОРОНЕЖ, 3 окт — РИА Новости. Следствие проверяет информацию о том, что в одной из школ Тверской области учитель младших классов якобы бьет детей головой о стол, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Информацию об инциденте следствие выявило в ходе мониторинга СМИ.

"Сообщается о том, что в Кушалинской средней школе, расположенной в Рамешковском районе Тверской области, учитель младших классов позволяет себе ударять ученика головой об стол. По словам родственников школьника, данный случай не единственный", — говорится в сообщении.

По фактам, изложенным в СМИ, начата доследственная проверка.