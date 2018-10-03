НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Вероятность того, что Анатолий Москвин, раскапывавший могилы и делавший кукол из тел умерших девочек, после лечения вернется к прежним преступлениям, ничтожна, заявил РИА Новости врач-психиатр Дмитрий Фролов.
"Вероятность того, что Москвин может что-то опять совершить, ничтожна. Он получал лечение, он находился под наблюдением. Само наличие расстройства не означает, что он снова совершит преступление. Если излечение уже произошло, то не имеет смысла находиться в больнице. Это только лишние траты, это ухудшение его качества жизни. Он быстрее реабилитируется, если будет находиться дома. Мы должны учитывать его права", — сказал Фролов.
Он подчеркнул, что Москвин находится в психиатрическом стационаре для лечения, а не для того, чтобы обезопасить от него окружающих.
По его словам, поскольку эксперты приняли решение о наличии стойкой лекарственной ремиссии, нужно доверять этому мнению. "Если пациенту нужно постоянно принимать лекарства, то существуют инъекции пролонгированного действия, которые делают ежемесячно. Он может приходить раз в месяц за этой инъекцией", — добавил психиатр.
Он также рассказал, что если отпущенный домой пациент не будет навещать врачей, то его вернут в стационар, так как будет считаться, что у него обострилось психическое расстройство. "В его же интересах находиться на свободе и сотрудничать с врачами", — отметил Фролов.
"Врачи не могут знать этого точно, они говорят о том, что с высокой долей вероятности пациент не представляет опасности и может проходить лечение амбулаторно. Но если такое произойдет, это не является правонарушением со стороны врачей, что они не могли этого предвидеть. Потому что психика — это очень сложное явление", — сказал Фролов.
Однако если бы врачи игнорировали тот факт, что, например, в больнице пациент не демонстрировал никакого улучшения или обещал вновь взяться за былое, а они не обращали на это внимания, тогда это можно рассматривать как халатность. "Но если таких оснований не было, и они сделали все, что могли, то и вины их не будет, так как есть вещи, которые неподконтрольны никому", — добавил психиатр.
Ранее сообщалось, что на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.
В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее, и он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.
Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, заболевание лишает Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.