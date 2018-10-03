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Происшествия

Врач прокомментировал вероятность рецидива у мужчины, раскапывавшего могилы

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© Depositphotos / belchonockНа приеме у психиатра . Архивное фотоНа приеме у психиатра . Архивное фото
© Depositphotos / belchonock

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт — РИА Новости. Вероятность того, что Анатолий Москвин, раскапывавший могилы и делавший кукол из тел умерших девочек, после лечения вернется к прежним преступлениям, ничтожна, заявил РИА Новости врач-психиатр Дмитрий Фролов.

Нижегородский некрофил-кукольник Анатолий Москвин. Архивное фото
© РИА Новости
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Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 27 сентября назначил судебно-психиатрическую экспертизу находящемуся на принудительном лечении в психиатрическом стационаре Москвину, чтобы понять, может ли он быть переведен в амбулаторный режим. С таким ходатайством выступили врачи, по мнению которых Москвин находится в состоянии стойкой лекарственной ремиссии. Прокуратура потребовала провести экспертизу, чтобы понять, не опасен ли он для общества. Судебное заседание, на котором будут оглашены ее результаты, состоится 25 октября.

"Вероятность того, что Москвин может что-то опять совершить, ничтожна. Он получал лечение, он находился под наблюдением. Само наличие расстройства не означает, что он снова совершит преступление. Если излечение уже произошло, то не имеет смысла находиться в больнице. Это только лишние траты, это ухудшение его качества жизни. Он быстрее реабилитируется, если будет находиться дома. Мы должны учитывать его права", — сказал Фролов.

Он подчеркнул, что Москвин находится в психиатрическом стационаре для лечения, а не для того, чтобы обезопасить от него окружающих.

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© РИА Новости / Илья Горбунов
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"Пациенты с шизофренией и похожими на нее расстройствами не совершают преступлений под влиянием самого заболевания. Они совершают их не чаще, чем другие, здоровые люди. Просто такие случаи бывают на слуху. В любом случае, остроту расстройства можно снизить с помощью лекарств. Достаточно определенного срока пребывания в больнице, чтобы убрать острые симптомы, и дальше человек может находиться дома под наблюдением врачей-психиатров", — пояснил Фролов.

По его словам, поскольку эксперты приняли решение о наличии стойкой лекарственной ремиссии, нужно доверять этому мнению. "Если пациенту нужно постоянно принимать лекарства, то существуют инъекции пролонгированного действия, которые делают ежемесячно. Он может приходить раз в месяц за этой инъекцией", — добавил психиатр.

Он также рассказал, что если отпущенный домой пациент не будет навещать врачей, то его вернут в стационар, так как будет считаться, что у него обострилось психическое расстройство. "В его же интересах находиться на свободе и сотрудничать с врачами", — отметил Фролов.

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© AP Photo / Escambia County Sheriff's Office
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Говоря о том, понесут ли ответственность врачи, которые признали пациента не опасным для окружающих, в случае его рецидива, эксперт заявил, что это будет расцениваться как допустимая оплошность.

"Врачи не могут знать этого точно, они говорят о том, что с высокой долей вероятности пациент не представляет опасности и может проходить лечение амбулаторно. Но если такое произойдет, это не является правонарушением со стороны врачей, что они не могли этого предвидеть. Потому что психика — это очень сложное явление", — сказал Фролов.

Однако если бы врачи игнорировали тот факт, что, например, в больнице пациент не демонстрировал никакого улучшения или обещал вновь взяться за былое, а они не обращали на это внимания, тогда это можно рассматривать как халатность. "Но если таких оснований не было, и они сделали все, что могли, то и вины их не будет, так как есть вещи, которые неподконтрольны никому", — добавил психиатр.

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Он подчеркнул, что содержание психически больных в стационаре дольше необходимого времени дорого обходится для общества и разрушает жизнь пациентов. "Лучше наблюдаться дома, там они быстрее восстанавливаются и адаптируются", — резюмировал Фролов.

Ранее сообщалось, что на протяжении длительного времени на территории Нижнего Новгорода, Москвы, а также Нижегородской и Московской областей нижегородец раскапывал могилы малолетних девочек, извлекал тела из могил и изготавливал из них мумии. Для этого он использовал специальный состав из соли и соды, в который помещал выкопанные тела умерших, спрятанные им в тайниках около кладбищ.

В ходе расследования Москвин активно сотрудничал со следователями и пояснял, что изготавливал мумии из-за того, что хотел иметь дочь. Мумии, по его словам, заменяли ее, и он считал их своими детьми, разговаривал с ними и даже устраивал для них праздники.

Экспертиза признала нижегородца невменяемым. У него обнаружено психическое расстройство, заболевание лишает Москвина способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

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