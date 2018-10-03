В Москве задержали подозреваемого в краже 170 мешков с нижним бельем

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже 170 мешков с нижним бельем стоимостью 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУМВД по Москве.

"Поступило сообщение о краже. По словам заявителя — представителя одной из фирм, неизвестный со склада, расположенного в районе 19-го километра МКАД, похитил 170 мешков с нижним бельем, принадлежащих организации, после чего скрылся. Ущерб составил 2,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Добавляется, что подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний приезжий из ближнего зарубежья. Было возбуждено уголовное дело по статье "кража".