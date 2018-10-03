В Москве завели дело о мошенничестве должностных лиц "Натали Турс"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Столичные полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве должностных лиц ООО Туроператор "Натали Турс", сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей… "Мошенничество", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура ЦАО Москвы провела проверку по информации, размещенной в СМИ, о массовых нарушениях прав граждан со стороны "Натали Турс" и ООО "Панорама Тур". Установлено, что на счета "Натали Турс" и "Панорама Тур" поступили более 1 миллиона рублей, полученные от более чем пяти тысяч граждан в качестве оплаты за туристические услуги. Сообщается, что обязательства по договорам не были выполнены, деньги вывели со счетов указанных юридических лиц на счета третьих лиц.

Основное юрлицо туроператора "Натали турс" — "Панорама тур" — с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.