Верховный суд смягчил приговор экс-офицеру СК Ламонову по делу о коррупции

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Верховный суд России в среду смягчил приговор бывшему заместителю начальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Александру Ламонову, отменив штраф в 32,5 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из суда.

Пятилетний срок заключения оставлен в силе, жалоба защиты в этой части отклонена.

"Судебная коллегия определила приговор Мосгорсуда изменить, исключить назначение дополнительного наказания в виде штрафа, в остальном приговор оставить без изменений", — гласит решение суда.

Заседание проходило в закрытом режиме на минус четвертом этаже, дело имеет гриф "секретно". Дело слушалось в особом порядке, то есть с полным признанием вины и без исследования доказательств по делу. Таким образом, Ламонов не может оспаривать вывод суда о его виновности, но может просить о смягчении назначенного наказания.

Назначенное судом наказание в любом случае оказалось меньше того, о чем просило обвинение – пять лет в колонии вместо шести.

Как установил суд, Ламонов получил взятку со стороны бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянец) — приближенного так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту).

Кроме того, изначально Ламонову вменяли получение взятки от Шакро, но впоследствии это обвинение с него сняли. Полковник заключил сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельное производство из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, который уже приговорен к 13 годам колонии.