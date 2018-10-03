В Калининграде арестовали подозреваемого в избиении ребенка лопатой

КАЛИНИНГРАД, 3 окт — РИА Новости. Ленинградский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября мужчине, который, по версии следствия, пытался убить лопатой восьмилетнего ребенка в одном из садовых обществ Калининграда, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по региону.

"Суд избрал меру пресечения обвиняемому в покушении на убийство малолетнего 49-летнему мужчине в виде заключения под стражу до 27 ноября 2018 года", — сообщили в ведомстве.

Восьмилетнего мальчика с ранами в области головы нашли 27 сентября днем в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде. По версии следствия, мужчина с целью убийства нанес мальчику не менее трех ударов лопатой в область головы. Полагая, что ребенок умер, обвиняемый перенес его в лесополосу рядом с дорогой, а сам скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время мальчика обнаружили прохожие. Ребенка госпитализировали, он смог рассказать, что его избил лопатой неизвестный мужчина.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. В воскресенье полицейские задержали по подозрению в совершении преступления ранее судимого 49-летнего мужчину, который имеет проблемы с психикой. Мужчине без определенного места жительства предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. За это особо тяжкое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в ходе осмотра места происшествия территории, где обитал мужчина, на пустыре следователи и криминалисты обнаружили захоронение костных останков. Обвиняемый рассказал, что около года назад он убил женщину, тело которой сжег и закопал на этом участке. По обнаруженным на месте происшествия останкам назначена генетическая судебная экспертиза. Следователи проверяют возможную причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям.