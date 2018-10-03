СК завел дело после взрыва в дагестанской школе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва в дагестанской школе, в результате которого пострадали пять подростков, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что 2 октября в тренерской комнате спортзала детско-юношеской спортивной школы в селе Эбдалая произошел хлопок и возгорание газо-воздушной смеси. При осмотре выявлено, что впритык к зданию спортзала проходит газовая труба, на которой выявлена утечка. Отмечается, что через трещины в стенах здания газ попадал внутрь помещения и накапливался. В результате после включения электрических приборов произошел хлопок и возгорание смеси.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины способствовавшие утечке и виновные должностные лица, назначены необходимые судебные экспертизы.