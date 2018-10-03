На Ставрополье арестовали женщину, "заказавшую" сверливших стену соседей

ПЯТИГОРСК, 3 окт — РИА Новости. Суд на два месяца заключил под стражу жительницу Ставрополья за попытку заказного убийства соседей, которые сверлили стены, сообщает Ставропольский краевой суд.

Ранее сообщалось, что жительницу Буденновска задержали при попытке организовать за 100 тысяч рублей убийство соседей, постоянно сверлящих стену. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на подстрекательство на заказное убийство.

"Суд нашел ходатайство следователя об избрании женщине меры пресечения в виде заключения под стражу, сроком на два месяца, обоснованным и подлежащим удовлетворению. Постановление суда не вступило в законную силу", — говорится в сообщении.