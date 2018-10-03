СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. Частная немецкая авиакомпания Aerowest GmbH выплатит штраф в размере 700 тысяч рублей за отсутствие у пилота и бортпроводника российских виз, сообщает пограничное управление (ПУ) ФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, в сентябре из кипрского аэропорта в Ларнаке в Сочи прилетел частный самолет с несколькими пассажирами на борту.

"В ходе пограничного контроля экипажа чартерного авиарейса выяснилось, что у второго пилота и бортпроводника отсутствуют российские визы. Их привлекли к административной ответственности. Выяснилось, что владелец авиакомпании, будучи осведомленным о последствиях, которые могут возникнуть в результате несоблюдения норм международного законодательства в сфере международных перевозок, допустил факт административного правонарушения. Органы дознания краевого погрануправления привлекли европейского перевозчика к административной ответственности, назначили штраф в размере 700 тысяч рублей и внесли представление в адрес его руководства об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного правонарушения", — говорится в сообщении.