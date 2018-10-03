Мужчине в Иркутской области дали 13 лет колонии за жестокое убийство сына

ИРКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Суд в Иркутской области на 13 лет отправил в колонию строгого режима многодетного отца, который с особой жестокостью убил четырехлетнего сына, сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в марте глава многодетной семьи, проживающей в селе Хадахан Нукутского района, избил за непослушание своего четырехлетнего сына. Мужчина наносил ребенку удары руками, ремнем и дверным наличником в область груди, по голове и лицу. В это время дома находились жена и пятеро детей. Женщина пыталась защитить ребенка, но муж велел не мешать ему воспитывать сына. Уголовное дело было заведено по статье об убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью.

"Иркутским областным судом 28-летний житель села Хадахан признан виновным в совершении особо тяжкого преступления, и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы отец мальчика в момент совершения преступления "мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими".