Причины взрыва в дагестанской школе станут известны через десять дней

МАХАЧКАЛА, 3 окт — РИА Новости. Причины взрыва в дагестанской школе, в результате которого ожоги получили пять подростков, станут известны через 10 дней, сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.

По данным ГУ МЧС по региону, во вторник пять подростков были госпитализированы после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. СУСК России по республике сообщил, что произошел взрыв "неизвестной смеси" в тренерской комнате спортзала в селе Эбдалая. По сведениям источника РИА Новости в экстренных службах региона, взорвалась газовоздушная смесь из-за искры при подключении электронных весов.

"На месте работают специалисты МЧС и оперативно-следственная группа", — рассказал собеседник агентства.

Представитель ведомства отметил, что, "по правилам, на экспертизу дается десять дней".