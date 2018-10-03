В Подольске эвакуировали школу из-за короткого замыкания

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Более 420 человек, в том числе 389 детей, были эвакуированы из школы в подмосковном Подольске, где произошло короткое замыкание, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Согласно сообщению, в 08.30 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Подольск, улица Профсоюзная, дом 6.

"По прибытию первого пожарного подразделения в 08.35 установлено, что открытого горения и задымления не наблюдается. Проводится осмотр помещений школы. В 08.40 — короткое замыкание электропроводки в электрощитке в подвале без последующего возгорания", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС, из школы был эвакуирован 421 человек, в том числе 389 детей.