Пилота разбившегося вертолета в Якутии доставят в больницу в селе Хонуу

Спасатели ГКУ Службы спасения РС(Я) во время поисковых мероприятий вертолета Робинсон в Якутии. 3 октября 2018

Спасатели ГКУ Службы спасения РС(Я) во время поисковых мероприятий вертолета Робинсон в Якутии. 3 октября 2018

ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Пилота разбившегося в Якутии частного вертолета доставили в село Хонуу Момского района и отвезут в районную больницу, сообщили РИА Новости в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Момского района.

Вертолет Robinson 29 октября совершил жесткую посадку в горах Якутии на высоте более 1600 метров. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск — Якутск, на борту находился только пилот, который получил травмы. С понедельника пилот не выходил на связь, но до этого подавал сигналы о координатах своего местонахождения. Поисковые мероприятия затруднялись неподходящими погодными условиями. В среду спасатели добрались до места происшествия.

"Пилота разбившегося в Якутии частного вертолета только что доставили в село Хонуу и отвозят в районную больницу села Хонуу", — сообщил РИА Новости диспетчер.