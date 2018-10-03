Данные о состоянии пилота разбившегося вертолета в Якутии не подтверждены

ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Информация о состоянии пилота вертолета, который разбился в горах Якутии, официально не подтверждена, вертолет с пострадавшим еще не прибыл в районный центр, сообщил РИА Новости начальник Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Илья Ефимов.

В субботу в горах Якутии совершил жесткую посадку вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск — Якутск. На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Вертолет находится на высоте более 1600 метров. С понедельника пилот не выходил на связь. До этого он подавал сигналы о координатах своего местонахождения.

Ранее в ЕДДС сообщили, что спасатели добрались до места вынужденной посадки вертолета и что пилот подает признаки жизни.

"Информация об удовлетворительном состоянии пилота неофициальная, вертолет с пострадавшим еще не прибыл в районный центр", — сказал РИА Новости Ефимов.