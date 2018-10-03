В одном из районов Приморья сняли режим ЧС

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера снят в Партизанском районе Приморья, пострадавшем от наводнения, сообщает администрация края.

"Режим ЧС снят в Партизанском районе Приморья. По данным на среду, 3 октября, режим чрезвычайной ситуации регионального характера продолжает действовать в границах 16 муниципалитетов: Уссурийского, Лесозаводского городских округов, Красноармейского, Лазовского, Октябрьского, Ольгинского, Михайловского, Надеждинского, Тернейского, Черниговского, Шкотовского, Яковлевского, Ханкайского, Чугуевского, Пограничного и Кировского районов", — говорится в сообщении.

К 3 октября из краевого бюджета материальную помощь получили более 7,7 тысячи семей, пострадавших от паводка. Сумма выплат — более 115 миллионов рублей.

После тайфуна "Сулик" в августе в регионе размыло дороги, смыло несколько мостов, ряд сел оказались окружены водой. Вслед за "Суликом" в край пришел тайфун "Джеби", который принес на восток Приморья обильные ливни — до полуторамесячной нормы осадков.