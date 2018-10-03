Аварийно севший в Якутии вертолет нашли на склоне хребта, пилот жив

ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Региональный главк МЧС подтверждает, что пилот аварийно севшего в Якутии вертолета жив, начались мероприятия по его эвакуации, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

В субботу в горах Якутии совершил жесткую посадку вертолет Robinson. На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. С понедельника пилот не выходил на связь. До этого он подавал сигналы о координатах своего местонахождения. Погодные условия затрудняли поиски места падения. В среду утром погода нормализовалась. На место аварийной посадки вертолета вылетел Ми-8.

"Командир воздушного судна Ми-8 "Полярные Авиалинии" на месте аварийной посадки вертолета в Момском районе обнаружил на склоне хребта пилота вертолета Robinson, подающего признаки жизни. На данный момент проводятся мероприятия по эвакуации пострадавшего", — говорится в сообщении.

К вылету из Якутска готов вертолет Ми-8 МТВ Хабаровского АСЦ МЧС России с оперативной группой ГУ МЧС России по Якутии.