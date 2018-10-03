В Якутии вертолет МЧС присоединится к поиску пилота в горах

ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Вертолет со спасателями готовится к вылету на поиски пилота в горах Момского района Якутии, сообщила РИА Новости главный специалист группы информационного обеспечения деятельности ГУМЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина.

В субботу в горах Якутии совершил жесткую посадку вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск — Якутск. На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Вертолет находится на высоте более 1600 километров. С понедельника пилот не выходил на связь. До этого он подавал сигналы о координатах своего местонахождения.

"Спасатели на борту, загружены оборудованием, готовятся к вылету", — сообщила Рахматуллина.

Ранее сообщалось, что трое добровольцев на снегоходах достигли горы, где аварийно сел вертолет, продолжают поиски пешком.