РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

"Сработали в стиле "Альфы": история уникальной спецоперации омского ОМОНа

(обновлено: 08:07 03.10.2018)
015080
© Фото : Музей УМВД по Омской областиБойцы Омского ОМОНаБойцы Омского ОМОНа
© Фото : Музей УМВД по Омской области

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Виктор Званцев. Освобождение заложников, ликвидация ячеек террористов и крупных бандформирований — для решения этих и других силовых задач ровно 30 лет назад в составе МВД основали отряд милиции особого назначения — ОМОН. Наряду с задержанием особо опасных преступников, омоновцы участвовали и в боевых действиях — многие прошли через обе чеченские кампании. Два года назад подразделение передано в подчинение Росгвардии. РИА Новости рассказывает об уникальной операции, проведенной омскими милиционерами в сентябре 1993-го.

Неизвестный захватчик

Утром 28 сентября в дежурную часть УВД Омска поступило тревожное сообщение: вооруженный человек проник в здание детского сада № 285 и захватил заложников.

Майор милиции, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска КМ ГУВД по СПб и ЛО Алексей Чумаченко
© ГУ МВД РФ
"Его называли Чума": как воевал с криминалом майор Чумаченко
"Из-за событий в Москве мы находились на казарменном положении, поэтому действовали быстро, — рассказывает РИА Новости экс-командир отряда полковник милиции Виктор Коваленко. — Наш тогдашний руководитель Николай Лукин собрал первую группу бойцов и выдвинул ее к месту происшествия".

Нескольким омоновцам удалось незаметно пробраться внутрь захваченного здания и закрепиться на втором этаже. Сняв обувь, они бесшумно спустились вниз и заняли позицию у дверей комнаты, где удерживались заложники. В соседнем здании уже работал оперативный штаб: губернатор области, мэр города, руководители региональных управлений ФСК (ныне ФСБ), МВД и прокуратуры, депутаты законодательного собрания.

Вскоре стало известно, что в заложниках — четверо детей, нянечка и заведующая детским садом Татьяна Охотникова. Ее преступник использовал в качестве связной для переговоров. "Татьяне надо отдать должное: выйдя из той комнаты, обратно она могла уже не возвращаться, — объясняет Коваленко. — Однако раз за разом шла к детям".

Заведующая рассказала, что террорист вооружен охотничьим обрезом и не выпускает из рук пульт управления, подключенный к большой кастрюле со взрывчаткой. По словам преступника, самодельная бомба была начинена и поражающими элементами — болтами и гайками. Лишь после операции выяснится: бандит не блефовал. Мощность взрывного устройства была достаточной, чтобы здание детского сада схлопнулось как карточный домик.

© Фото : Музей УМВД по Омской областиВзрывное устройство и охотничий обрез
© Фото : Музей УМВД по Омской области
Взрывное устройство и охотничий обрез

Ситуация осложнялась и тем, что силовики не знали, как именно работает тумблер: на замыкание или на размыкание. Поэтому стрелять на поражение было нельзя.

"На крыше соседнего здания дежурил снайпер, который постоянно держал преступника под прицелом и неоднократно докладывал в штаб, что готов его ликвидировать, — вспоминает омоновец. — Но по указанным причинам руководство с командой открыть огонь не спешило".

Затяжные переговоры

Бандит требовал, чтобы ему немедленно принесли боевой пистолет, крупную сумму денег в разных валютах и предоставили самолет до Ленинграда, где у него якобы находились сообщники. Переговоры вели специально обученные сотрудники ФСК.

Они грамотно затягивали процесс, прорабатывая все возможные варианты захвата: в здании детского сада, на выходе из него, по дороге в аэропорт, в самолете и другие. Впрочем, пистолет террористу все-таки передали.

© Фото : Музей УМВД по Омской областиПисьмо террориста с требованиями
© Фото : Музей УМВД по Омской области
Письмо террориста с требованиями

Вскоре к захваченному зданию подогнали автобус, за рулем которого сидел омоновец — мастер спорта по боксу. В случае сигнала со стороны руководства он одним ударом должен был обезвредить преступника. Еще три спецназовца притаились на козырьке над крыльцом.

Тем временем губернатор подключил городские банки и собрал необходимую сумму. Заведующая непрерывно сообщала силовикам ключевые детали: местоположение преступника, заложников, взрывного устройства и так далее. Ситуация накалялась с каждой минутой. Спустя шесть часов террористу по его просьбе передали автомат. Испорченный. Однако он сразу заметил неисправность и потребовал рабочий "ствол".

"Секретный" штурм

Самолет Ту-104 с бортовым номером 42379
Мертвая голова. Как расследовали крупнейший теракт в истории СССР
По словам Коваленко, в этот момент начальник городского УВД Виктор Лобков подозвал к себе Лукина и сказал: "Коля, сейчас бандиту понесут автомат — действуйте по обстановке, ответственность беру на себя. Наверху сидит слишком много начальников, но никто не может дать разрешение на проведение операции".

Когда в очередной раз террористу принесли еду, у того, видимо, сдали нервы и он выстрелил из ружья в дверной косяк, что послужило сигналом группе захвата, все это время просидевшей у кабинета.

"Мы понимали: замедлитель бомбы действует всего четыре секунды, поэтому нужно было уложиться в две-три. Так и случилось, — вспоминает экс-заместитель командира ОМОНа подполковник милиции Виктор Колмагоров. — Бронещитом мы развернули террориста, затем выстрелили ему в спину. Пуля прошла насквозь и задела сухожилие на ладони преступника, поэтому он не смог нажать кнопку на бомбе. Добили выстрелом в голову".

Другая группа омоновцев эвакуировала детей. Вся операция заняла несколько секунд. "Для нас это была очень серьезная проверка на прочность, так как отряду едва исполнился год, — отмечает Коваленко. — Потом многие представители ФСК и МВД говорили, что мы провели классическую операцию по освобождению заложников, в которой никто не пострадал, а преступник был ликвидирован".

© Фото : Музей УМВД по Омской областиУбитый террорист
© Фото : Музей УМВД по Омской области
Убитый террорист

Злоумышленником оказался бывший десантник из Свердловской области Алексей Палий. Он работал взрывником на шахте и решил быстро разбогатеть. Лететь до Ленинграда преступник не планировал — хотел спрыгнуть с парашютом еще до посадки и скрыться.

По итогам операции одиннадцать сотрудников омского ОМОНа получили государственные награды. Орден "За личное мужество" вручили и Татьяне Охотниковой.

Участники штурма до сих пор поддерживают тесные отношения, хотя живут в разных регионах. Многие состоят в омском региональном отделении Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России, занимающейся патриотическим воспитанием молодежи.

© Фото : Музей УМВД по Омской областиБойцы ОМОНа, принимавшие участие в освобождении заложников, и заведующая детским садом Татьяна Охотникова
© Фото : Музей УМВД по Омской области
Бойцы ОМОНа, принимавшие участие в освобождении заложников, и заведующая детским садом Татьяна Охотникова

"У наших командиров было негласное правило: если ты лично не выезжаешь в горячие точки, а лишь отправляешь туда людей, то не имеешь морального права занимать эту должность, — объясняет Виктор Коваленко. — Поэтому когда после седьмой командировки на Северный Кавказ мне по семейным обстоятельствам уже нельзя было ездить, я попросил руководство освободить меня от должности".

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена