МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. "Доверенный" адвокат полковника МВД Дмитрия Захарченко выступал посредником при передаче экс-полицейскому взятки около 1 миллиарда рублей, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

Ранее СК РФ задержал адвоката из Ростовской области Виктора Белевцова, которого называет "доверенным лицом" полковника МВД Дмитрия Захарченко.

"Виктор Белевцов подозревается в том, что в период с 2009 года по сентябрь 2016 года в различных, точно не установленных местах города Москвы, действуя из ложно понятого чувства товарищества и из корыстных побуждений, он и иные неустановленные лица по поручению Захарченко совершили посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, а именно в размере 1 миллиарда 89 миллионов 80 тысяч 993 рублей 24 копеек", — сказала следователь Роман Буравлев.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.