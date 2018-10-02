Пострадавший на Балтике паром направился в Клайпеду

ВИЛЬНЮС, 2 окт — РИА Новости. Пострадавший во время инцидента во вторник в Балтийском море грузопассажирский паром Regina Seaways направляется в Клайпедский морской порт, сообщает пресс-служба министерства обороны Литвы.

"Центр координации морского спасения ВМС Литвы около 17.40 (время совпадает с мск) получил сообщение посредством радиосвязи из парома Regina Seaways о том, что основной двигатель удалось завести, судно самостоятельно направляется в Клайпедский морской порт. Корабли ВМС Литвы сопроводят паром до порта", — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, планируется, что корабли ВМС Литвы достигнут парома около 20.00 часов, и будут готовы оказать необходимую помощь. Дополнительную помощь готовы оказать и три вертолета ВВС Литвы, добавляет ведомство.

Ранее сообщалось, что взрыв с возгоранием произошел в машинном отделении на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах Балтийского моря в 135 километрах от Калининграда. На место происшествия были немедленно направлены вертолет ВВС Литвы AS-365 Dauphin, который провел первичную разведку, кроме того на выполнение спасательной операции направились корабли ВМС балтийской республики Šakiai, Skalvis и Jotvingis.

Ранее представитель Росморречфлота Алексей Кравченко сообщил РИА Новости, что пострадавший во время инцидента в балтийском море пассажирский паром дойдет до Литвы на одном двигателе самостоятельно, спасательная операция прекращена.