Пострадавший от пожара на Балтике паром дойдет до Литвы самостоятельно

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пострадавший от пожара в Балтийском море пассажирский паром дойдет до Литвы на одном двигателе самостоятельно, спасательная операция прекращена, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота Алексей Кравченко.

"Паром двигается на одном двигателе самостоятельно в сторону Клайпеды, через полтора часа они ожидают спасательное судно Литвы и в его сопровождении продолжат путь", — пояснил Кравченко.

Он добавил, что спасательный координационный центр в Калининграде на основании этого отменил стадию "Бедствие" — поисково-спасательная операция прекращена. Ранее сообщалось, что взрыв с возгоранием произошел в машинном отделении на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах Балтийского моря в 135 километрах от Калининграда.

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