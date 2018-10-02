В Краснодаре рабочий погиб при падении строительного крана

КРАСНОДАР/МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Строительный кран, в котором находился оператор, упал во время сильного дождя в Краснодаре, рабочий погиб, организована проверка, сообщает СУСК по региону.

"Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК РФ по краю проводится доследственная проверка по сообщению о гибели рабочего в результате падения башенного крана по улице Западный обход", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем во вторник на площадке, где строится многоквартирный дом, "ввиду неблагоприятных погодных условий произошло опрокидывание башенного крана вместе с 30-летним мужчиной, находившимся в кабине". Крановщик получил травмы, не совместимые с жизнью.

По имеющейся информации, в момент падения кран не работал. Сейчас следователи осматривают место происшествия, изымают техническую документацию, устанавливают обстоятельства произошедшего, проверяют соблюдение правил безопасности на строительном объекте, отмечает СУСК.

Ранее Южный региональный центр МЧС распространил экстренное предупреждение о ливнях с грозой, градом и шквалистым ветром и в Краснодарском крае вплоть до 4 октября.