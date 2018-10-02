В краснодарской школе 27 детей пострадали от распыления газа

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Восемнадцать детей попали в больницы после распыления газа в краснодарской школе, угрозы их жизни и здоровью нет, часть уже отправили домой, сообщает администрация города.

Ранее МВД сообщило, что около 11.00 мск вторника в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные распылили неустановленный газ в краснодарской школе. Из здания были эвакуированы около 800 человек. По данным управления здравоохранения Краснодара, на месте работали 14 бригад скорой медицинской помощи.

"Помощь оказана 27 учащимся. С согласия родителей 18 учащихся направлены в медицинские учреждения… Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, часть из них уже отправлены домой, жизни и здоровью детей ничего не угрожает", — цитирует управление пресс-служба мэрии Краснодара.

Источник в медицинских службах города сообщил РИА Новости, число госпитализированных может вырасти до 25 человек.