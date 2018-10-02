Под Ульяновском мужчина врезался на машине в группу подростков

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мужчина, который въехал в группу подростков в Ульяновской области и задавил 14-летнюю девочку, добровольно пришел в полицию, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Согласно информации следствия, 30 сентября в городе Барыше Ульяновской области водитель легкового автомобиля совершил наезд на подростков, которые шли вдоль обочины. После этого мужчина скрылся с места происшествия. На следующий день сотрудники полиции установили машину с повреждениями, характерными для подобных ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения".

"Сегодня 30-летний житель Барышского района Ульяновской области, подозреваемый в совершении ДТП, в котором погибла 14-летняя девочка и пострадали еще трое подростков, добровольно явился в органы внутренних дел", — заявила Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.