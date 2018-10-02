Загоревшийся в Балтийском море литовский паром не сможет продолжить рейс

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Загоревшийся в Балтийском море пассажирский паром под флагом Литвы не сможет продолжить рейс, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.

Ранее сообщалось, что взрыв с возгоранием произошел в машинном отделении на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах в 135 километрах от Калининграда. По предварительным данным, на борту судна находятся 335 человек.

"Естественно, о продолжении рейса речи не идет, взрыв в машинном отделении не позволит ему идти дальше" — пояснил собеседник агентства, уточнив, что судно следовало в шведский порт Карлсхамн.