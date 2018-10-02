Загоревшийся в Балтийском море литовский паром дрейфует

КАЛИНИНГРАД, 2 окт — РИА Новости. Загоревшийся в Балтике литовский пассажирский паром дрейфует, идет спасательная операция, сообщил РИА Новости глава калининградского морского спасательно-координационного центра Андрей Пермяков.

Источник в экстренных службах Калининградской области ранее сообщил РИА Новости, что взрыв с возгоранием произошел на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах в 135 километрах от Калининграда.

"Идет спасательная операция, это литовский паром, 335 человек на нем, произошел взрыв в машинном отделении, пожар потушен. Судно без хода находится в дрейфе к месту аварии, сосредотачиваются другие суда", — сказал Пермяков.