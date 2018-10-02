В Дагестане рассказали о состоянии отравившихся в школьной столовой детей

МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. Состояние детей, отравившихся в школьной столовой в дагестанском Каспийске, оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости представитель регионального министерства здравоохранения.

Ранее СК организовал проверку после отравления детей, которые почувствовали недомогание после приема пищи в школьной столовой. У всех было диагностировано пищевое отравление. По данным минздрава, всего отравились 24 ребенка.

"В каспийской больнице остаются 23 школьника. Состояние детей удовлетворительное. По словам врачей, наблюдается положительная динамика, пациенты уже идут на поправку", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в городе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. "Организованы 32 бригады медработников, которые проводят подворные обходы. На сегодняшний день врачами осмотрены порядка 900 детей", — добавил представитель минздрава.