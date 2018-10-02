Взрыв на пароме под флагом Литвы на Балтике произошел в машинном отделении

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Взрыв на пассажирском пароме под флагом Литвы в Балтийском море произошел в машинном отделении, сообщил РИА Новости представитель Росморречфлота.

Источник в экстренных службах Калининградской области ранее сообщил РИА Новости, что взрыв с возгоранием произошел на пассажирском пароме под флагом Литвы в международных водах в 135 километрах от Калининграда.

"На пассажирском пароме под флагом Литвы в Балтийском море произошел взрыв в машинном отделении, на борту находились 335 человек, в том числе 37 человек экипажа", — пояснил представитель Росморречфлота.

Он добавил, что на судне сработала система пожаротушения углекислым газом.

По словам собеседника, пока выясняется, стал ли взрыв причиной пожара или они произошли независимо друг от друга.