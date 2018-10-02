Генпрокуратура направила в суд дело о хищениях в "Седьмой студии"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд дело о хищениях в "Седьмой студии", сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

"Генеральной прокуратурой РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Софьи Апфельбаум, Юрия Итина, Алексея Малобродского и Кирилла Серебренникова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело о хищениях в "Седьмой студии" направлено в суд.

Как полагает следствие, режиссер Кирилл Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годы "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".

Вина Апфельбаум, по словам следователя, заключается в том, что она, возглавляя тогда в Минкультуры департамент государственной поддержки искусства, "не только не принимала никаких мер, а, напротив, продлевала финансирование"