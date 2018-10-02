Португалия выдала России домушника, угрожавшего ножом женщине и ребенку

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россиянин, угрожавший женщине и ребенку ножом при проникновении в их дом в Нижегородской области, экстрадирован из Португалии, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.
Поскольку Гранадский скрылся от уголовного преследования, по поручению ГП РФ он был объявлен в международный розыск. В августе 2018 года его задержали в Португалии, после чего Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
"Благодаря тесному взаимодействию Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами данного государства удалось добиться решения о его выдаче. В сопровождении спецконвоя Роман Гранадский доставлен в Москву", — сказал он.