В Нижнем Новгороде будут судить мужчину, заморившего голодом семь собак

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Заморивший голодом семь собак нижегородец предстанет перед судом за жестокое обращение с животными, сообщает прокуратура Нижегородской области.

По версии следствия, в октябре 2016 года мужчина, осуществляющий услуги содержания отловленных безнадзорных животных, поместил на станцию временного содержания животных в Московском районе Нижнего Новгорода 22 отловленные безнадзорные собаки.

Чтобы сократить расходы на их содержание, нижегородец решил не кормить животных. В результате сотрудники правоохранительных органов обнаружили в металлических клетках собак, находившихся в состоянии крайнего истощения и обезвоживания.

Несмотря на то, что обнаруженные животные были направлены для оказания им ветеринарной помощи, семь из них скончались от недостаточности питания. У остальных собак были диагностированы мышечная дистрофия, кахексия (паталогическое истощение), рахит, атрофия всех мышечных групп, вызванные неправильным содержанием животных и нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

"Прокуратурой Нижегородской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 46-летнего жителя областного центра в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель, совершенном из корыстных побуждений. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет", — говорится в сообщении.