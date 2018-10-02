В Москве женщине удалили глазное яблоко после того, как ее избил сын

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Московские прокуроры направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, который избил свою мать, а потом фельдшера скорой помощи, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

"В Москве прокуратура города направила в суд уголовное дело в отношении 36-летнего жителя столицы, обвиняемого в причинении средней тяжести вреда здоровью своей матери и побоев фельдшеру скорой помощи", — говорится в сообщении.

По версии дознания, мужчина во время конфликта не менее двух раз ударил свою мать по лицу кулаком. В результате ей удалили правое глазное яблоко.

"Когда для оказания медицинской помощи пострадавшей в квартиру прибыли медицинские работники, мужчина, действуя из хулиганских побуждений, в присутствии врача и своей жены, беспричинно, умышленно нанес удар кулаком в лицо фельдшеру выездной бригады подстанции № 1 ГБУ "Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова", — говорится в сообщении.

Мужчина полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке уголовного судопроизводства.

"Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 214 Ломоносовского района города Москвы для рассмотрения пор существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", — говорится сообщении.