В Краснодаре неизвестные распылили газ в школе

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Неизвестные распылили неустановленный газ в краснодарской школе, детей эвакуировали, полиция проводит проверку, сообщает ГУМВД Краснодарского края.

"Около 11.00 мск вторника поступило сообщение о том, что неизвестные распылили неустановленный газ в школе на улице Горького в Краснодаре. Из здания всех эвакуировали, на месте работает следственно-оперативная группа. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства", — рассказали РИА Новости в пресс-службе полицейского главка.

О пострадавших не сообщается.