В Якутию на поиски пилота экстренно севшего вертолета выехали добровольцы

ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Три добровольца отправились на поиски пилота, совершившего жесткую посадку в ущелье гор Момского района Якутии, сообщили в единой диспетчерской службе Момского района республики.

В субботу в 27 километрах от села Сасыр аварийную посадку совершил вертолет Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск — Якутск. На борту вертолета находился один пилот, который получил травмы. Пурга в этом районе не прекращается.

Как отметили в диспетчерской службе, два работника местной администрации и один спасатель вызвались на "буранах" доехать до места предполагаемой жесткой посадки вертолета.

"Добровольцы выехали на поиски пилота частного вертолета, совершившего жесткую посадку в горах. Мужчины хорошо знают местность. Поехать к месту жесткой посадки они согласились, несмотря на погодные условия. Планируется, что добровольцы доберутся до места уже ближе к ночи", — отметили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что поиски пилота приостановлены до 3 октября.