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Происшествия

"Вдова" Цапка отказалась от снятия ареста с шести миллионов долларов

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© РИА Новости / Татьяна КузнецоваГражданская жена Сергея Цапка Анжела-Мари Цапок. Архивное фотоГражданская жена Сергея Цапка Анжела-Мари Цапок. Архивное фото
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. "Вдова" главаря кущевской банды Сергея Цапка Анжела-Мария Цапок отказалась от иска о снятии ареста с шести миллионов долларов, чем усложнила предстоящее взыскание 130 миллионов рублей 17-тью потерпевшими от рук банды, сообщил РИА Новости их представитель Максим Кошелев.

Надежда Цапок. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Миллионы под арестом

Кошелев пояснил, что Кущевский районный суд Краснодарского края наложил арест на шесть миллионов долларов на счету Анжелы-Марии Цапок ещё в 2010 году в рамках расследования уголовного дела. В 2016 году, после закрытия дела, Анжела-Мария обратилась в Железнодорожный райсуд Ростовской области с иском о снятии ареста. Суд ей в этом отказал в июне этого года, так как она не смогла доказать, что деньги ей принадлежат, рассказал РИА Новости представитель потерпевших.

"Вдова" Цапка обжаловала это решение в Ростовском областном суде, но в понедельник отказалась от иска. "В результате, рассмотрев её отказ, суд отменил решение суда первой инстанции", — сообщил РИА Новости Кошелев.

Как ранее пояснял адвокат, именно на этом судебном акте строилась позиция потерпевших по уголовному делу, взыскивающих с Анжелы-Марии деньги за вред, нанесённый преступлениями кущёвской банды. Они добиваются удовлетворения своих требований ко всем участникам группировки за счёт денег, лежащих на счетах Анжелы-Марии, доказывая, что те принадлежат не ей, а банде.

Расчеты с потерпевшими

В начале сентября ФССП завершила взыскание 150 миллионов рублей в пользу семи потерпевших с матери и "вдовы" Сергея Цапка в счет нанесенного им вреда.

Задержанный. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Сообщалось также, что 17 потерпевших, вред которым еще не возмещен, в рамках исполнительного производства обратились в суд с аналогичным заявлением об обращении взыскания на её деньги, но уже в счёт вреда, нанесённого другими участниками кущёвской группировки.

Общая сумма, которую потерпевшие пытаются получить от "вдовы" Цапка, составляет порядка 130 миллионов рублей. Рассмотрение заявления в Октябрьском райсуде запланировано на 4 октября.

"Ход конем"

По мнению адвоката потерпевших, Анжела-Мария отказалась от иска о снятии ареста с шести миллионов долларов с тем, чтобы отменить решение суда, установившего недоказанность её прав на арестованные миллионы. Кошелев считает, что это связано с предстоящим рассмотрением заявления 17 потерпевших о взыскании части этих денег.

Прокурор Краснодарского края, назначенный Советом Федерации РФ заместителем генерального прокурора РФ, Леонид Коржинек на заседании Совета Федерации РФ. 16 ноября 2016
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Анжела-Мария, видимо, думает, что сделала ход конём перед процессом с 17 потерпевшими. Решение ростовского суда, действительно, играло бы преюдиционную роль, и отсутствие её прав на деньги нам не пришлось бы доказывать снова. Но, отказавшись от иска, она также лишила себя права на подачу его повторно", — отметил Кошелев.

Он пояснил, что эти миллионы впоследствии могут быть взысканы в доход государства, если юристы Анжелы-Марии не найдут иной способ снять с них арест.

Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Приговор банде Цапка вступил в законную силу.

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