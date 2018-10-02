"Вдова" Цапка отказалась от снятия ареста с шести миллионов долларов

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. "Вдова" главаря кущевской банды Сергея Цапка Анжела-Мария Цапок отказалась от иска о снятии ареста с шести миллионов долларов, чем усложнила предстоящее взыскание 130 миллионов рублей 17-тью потерпевшими от рук банды, сообщил РИА Новости их представитель Максим Кошелев.

Миллионы под арестом

Кошелев пояснил, что Кущевский районный суд Краснодарского края наложил арест на шесть миллионов долларов на счету Анжелы-Марии Цапок ещё в 2010 году в рамках расследования уголовного дела. В 2016 году, после закрытия дела, Анжела-Мария обратилась в Железнодорожный райсуд Ростовской области с иском о снятии ареста. Суд ей в этом отказал в июне этого года, так как она не смогла доказать, что деньги ей принадлежат, рассказал РИА Новости представитель потерпевших.

"Вдова" Цапка обжаловала это решение в Ростовском областном суде, но в понедельник отказалась от иска. "В результате, рассмотрев её отказ, суд отменил решение суда первой инстанции", — сообщил РИА Новости Кошелев.

Как ранее пояснял адвокат, именно на этом судебном акте строилась позиция потерпевших по уголовному делу, взыскивающих с Анжелы-Марии деньги за вред, нанесённый преступлениями кущёвской банды. Они добиваются удовлетворения своих требований ко всем участникам группировки за счёт денег, лежащих на счетах Анжелы-Марии, доказывая, что те принадлежат не ей, а банде.

Расчеты с потерпевшими

В начале сентября ФССП завершила взыскание 150 миллионов рублей в пользу семи потерпевших с матери и "вдовы" Сергея Цапка в счет нанесенного им вреда.

Сообщалось также, что 17 потерпевших, вред которым еще не возмещен, в рамках исполнительного производства обратились в суд с аналогичным заявлением об обращении взыскания на её деньги, но уже в счёт вреда, нанесённого другими участниками кущёвской группировки.

Общая сумма, которую потерпевшие пытаются получить от "вдовы" Цапка, составляет порядка 130 миллионов рублей. Рассмотрение заявления в Октябрьском райсуде запланировано на 4 октября.

"Ход конем"

По мнению адвоката потерпевших, Анжела-Мария отказалась от иска о снятии ареста с шести миллионов долларов с тем, чтобы отменить решение суда, установившего недоказанность её прав на арестованные миллионы. Кошелев считает, что это связано с предстоящим рассмотрением заявления 17 потерпевших о взыскании части этих денег.

"Анжела-Мария, видимо, думает, что сделала ход конём перед процессом с 17 потерпевшими. Решение ростовского суда, действительно, играло бы преюдиционную роль, и отсутствие её прав на деньги нам не пришлось бы доказывать снова. Но, отказавшись от иска, она также лишила себя права на подачу его повторно", — отметил Кошелев.

Он пояснил, что эти миллионы впоследствии могут быть взысканы в доход государства, если юристы Анжелы-Марии не найдут иной способ снять с них арест.

Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Приговор банде Цапка вступил в законную силу.