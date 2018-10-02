Госзащита избитому в колонии Макарову должна быть изменена, заявил адвокат

ВОРОНЕЖ, 2 окт — РИА Новости. Государственная защита вышедшему во вторник на свободу Евгению Макарову, которого ранее жестоко избили сотрудники ярославской колонии, должна быть изменена с учетом его освобождения, сообщила РИА Новости адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

Евгений Макаров вышел на свободу утром во вторник, 2 октября — после того, как Заволжский районный суд Ярославля 19 сентября сократил ему срок наказания на два месяца, зачтя пребывание в СИЗО в 2012 году. Макаров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам заключения. В августе Макаров был признан потерпевшим по уголовному делу об избиении его сотрудниками ФСИН и получил госзащиту.

"Ее (госзащиту) применили 8 августа. Информации, что ее сняли, нет. То есть, она действующая, она не отменена, — по крайней мере, нам об этом не известно. Она должна быть изменена с учётом выхода Жени на свободу. Сейчас дозваниваемся до следователя, изменили или нет. Но она действующая", — сообщила Бирюкова.

"Следователь подтвердил, что меры действуют. Но будут менять исполнение", — добавила она.

По ее словам, "поскольку раньше исполнение госзащиты было возложено на начальника колонии, то сейчас необходимо заменить способ исполнения".

Видео с избиением заключенного Евгения Макарова опубликовала в июле "Новая газета". По ее информации, инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле. ФСИН позднее подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

В конце августа "Новая газета" на своем сайте опубликовала новое видео с избиением осужденных, сделанное в исправительной колонии №1. По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств. Это видео также распространил фонд "Общественный вердикт". По данным фонда, "героями" видео стали 18 сотрудников колонии, заключены под стражу 14. Фигурантам предъявлено обвинение.

Установлено, что 29 ноября 2016 года в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками. По данному делу арестованы двое сотрудников колонии №8 — Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко. Оба дела объединены в одно производство, и Макаров является одним из потерпевших. В судах по арестам обвиняемых звучала фамилия второго потерпевшего — Николаев. Позже адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова сообщила РИА Новости, что в деле появились еще двое потерпевших, их фамилии — Тарновский и Гукосян.