СК возбудил дело о злоупотреблении на реконструкции БДТ имени Товстоногова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. СК по Санкт-Петербургу расследует уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции театра им. Товстоногова, сообщил РИА Новости во вторник представитель интересов театра адвокат Алексей Добрынин.
Как сообщил РИА Новости адвокат Дорынин, 13 июня возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". По словам Добрынина, в соответствии с представлением прокуратуры Санкт-Петербурга это дело объединили с уголовными делами о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников двух подрядных организаций, реконструировавших БДТ: ЗАО "ТДМ" ("Театрально-декорационные мастерские") и АО "Балтстрой".
Он добавил, что пока ни подозреваемых, ни обвиняемых ни по одному из дел нет.
Адвокат выразил надежду, что после передачи дела в ГСУСК по Петербургу расследование активизируется и до конца года уже появятся фигуранты, будут назначены экспертизы.
В пресс-службах управления следственного комитета по Петербургу и прокуратуры РИА Новости оперативно дать комментарий не смогли.