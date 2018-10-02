СК возбудил дело о злоупотреблении на реконструкции БДТ имени Товстоногова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. СК по Санкт-Петербургу расследует уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции театра им. Товстоногова, сообщил РИА Новости во вторник представитель интересов театра адвокат Алексей Добрынин.

Во вторник газета РБК сообщила, что чиновники подведомственной Минкульту ФГБУ "Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" могут стать обвиняемыми по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при реконструкции Большого драматического театра им. Товстоногова (БДТ) стоимостью 6 миллиардов рублей. Сейчас сумма ущерба оценивается в 68,7 миллиона рублей.

Как сообщил РИА Новости адвокат Дорынин, 13 июня возбуждено уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями". По словам Добрынина, в соответствии с представлением прокуратуры Санкт-Петербурга это дело объединили с уголовными делами о мошенничестве в особо крупном размере в отношении сотрудников двух подрядных организаций, реконструировавших БДТ: ЗАО "ТДМ" ("Театрально-декорационные мастерские") и АО "Балтстрой".

"Пока дело возбуждено по факту, но оно возбуждено, на самом деле, из-за того, что сотрудники Дирекции Северо-Западного строительства принимали работы, выполненные подрядчиками, по которым сейчас уголовные дела по 159 статье возбуждены. Я так понимаю, следствие усматривает тот факт, что кто-то из должностных лиц Северо-Западной дирекции по строительству также возможно причастен к этим хищениям", — сказал адвокат Добрынин.

Он добавил, что пока ни подозреваемых, ни обвиняемых ни по одному из дел нет.

Адвокат выразил надежду, что после передачи дела в ГСУСК по Петербургу расследование активизируется и до конца года уже появятся фигуранты, будут назначены экспертизы.

В пресс-службах управления следственного комитета по Петербургу и прокуратуры РИА Новости оперативно дать комментарий не смогли.