Жительница Ставрополья пыталась "заказать" соседей, часто сверливших стену

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Жительницу Буденновска задержали при попытке организовать за 100 тысяч рублей убийство соседей, постоянно сверлящих стену, сообщает во вторник Следственный комитет в своем канале на YouTube.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на подстрекательство на заказное убийство.

"По данным следствия, в начале сентября текущего года между подозреваемой и ее соседями произошел конфликт из-за того, что супруги сверлили несущую стену домовладения женщины. В ходе длящейся ссоры 53-летняя подозреваемая решила организовать убийство своих соседей", — говорится в сообщении ведомства.

О том, что женщина ищет исполнителей преступления, узнали сотрудники районного отдела МВД. В роли исполнителя выступил оперуполномоченный отдела полиции, которому за убийство семейной пары подозреваемая пообещала 100 тысяч рублей.

"Впоследствии полицейский, действуя в рамках оперативно-розыскного мероприятия, сообщил заказчице об исполнении убийства соседей, предоставив в подтверждение своих слов инсценированные фотографии, после чего женщина передала сотруднику полиции обещанную сумму денег", — сообщили в СК.

По данным следствия, сейчас женщина задержана, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.