Бывший мэр Махачкалы признал вину в превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 2 окт — РИА Новости. Экс-мэр Махачкалы Муса Мусаев, обвиняемый в превышении должностных полномочий, признал свою вину, сообщил РИА Новости представитель суда.

"В Советском районном суде Махачкалы, где проходит слушание дела Мусаева, на вопрос, признает ли он свою вину, ответил: "Да, ваша честь", — сказал собеседник агентства.

Муса Мусаев — один из многочисленных дагестанских чиновников, задержанных за махинации после назначения Владимира Васильева главой региона.

Градоначальника арестовали в январе: по версии следствия, в марте 2016 года он, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно передал его в собственность частной компании за 1,1 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость этой земли, по заключению экспертизы, превышает 81 миллион рублей.