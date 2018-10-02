КАЛИНИНГРАД, 2 окт — РИА Новости. Следователи СК России предъявили обвинение 49-летнему мужчине, который пытался убить восьмилетнего мальчика лопатой в одном из садовых обществ Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК России по Калининградской области Наталья Гацко.

Восьмилетнего мальчика с ранами в области головы нашли 27 сентября днем в садовом товариществе "Чайка" в Калининграде. Ребенка госпитализировали, он смог рассказать, что его лопатой избил неизвестный мужчина. По версии следствия, мужчина с целью убийства нанес мальчику не менее трех ударов лопатой в область головы. Полагая, что ребенок умер, обвиняемый перенес его в лесополосу рядом с дорогой, а сам скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время мальчика обнаружили прохожие.

Следственное управление СК по региону возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. В воскресенье полицейские задержали по подозрению в совершении преступления ранее судимого 49-летнего мужчину, который имеет проблемы с психикой.

"Следственными органами СК России по области 49-летнему мужчине без определенного места жительства предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего. За это особо тяжкое преступление предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", — сказала представитель ведомства.

Она рассказала также, что обвиняемый признал свою вину. По его словам, дети, в том числе и потерпевший, обзывали его. По словам представителя ведомства, это может быть не единственным совершенным им преступлением: в ходе осмотра места происшествия территории, где обитал мужчина, на пустыре следователи и криминалисты обнаружили захоронение костных останков. Обвиняемый рассказал, что около года назад он убил женщину, тело которой сжег и закопал на этом участке.

По обнаруженным на месте происшествия останкам назначена генетическая судебная экспертиза. Следователи продолжают проверять возможную причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям.