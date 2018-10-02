Двух мужчин осудили за попытку убить сына нижегородского бизнесмена

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Двух москвичей приговорили к 9 годам колонии строгого режима за организацию убийства сына нижегородского предпринимателя, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

"Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде 9,5 лет лишения, второму — 9 лет лишения свободы, обоим – с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что в апреле 2017 года двое жителей столичного региона решили организовать убийство сына бывшего компаньона одного из них. Таким образом они хотели отомстить бизнесмену, который уволил подсудимого из-за нецелевого расходования денежных средств организации. На территории Чувашии они подыскали киллера. Исполнителю они пообещали денежное вознаграждение в 2 миллиона рублей.

Не желая принимать участие в совершении преступления, мужчина обратился в правоохранительные органы, после чего стал добровольно участвовать в оперативно-разыскных мероприятиях. В июне 2017 года в Нижнем Новгороде один из злоумышленников передал "исполнителю" убийства данные о личности жертвы, его месте жительства, распорядке дня и используемом транспорте, а также его фотографию. В качестве подтверждения совершенного преступления подсудимые потребовали отчленить палец кисти руки с перстнем. Для покрытия расходов, связанных с приготовлением и совершением убийства, "исполнителю" передали 20 тысяч рублей.

"Ночью 17 июля 2017 года после получения от "исполнителя" личных вещей, в том числе и требуемого перстня, которые послужили подтверждением совершенного убийства, оба правонарушителя были задержаны и заключены под стражу. Один из них вину признал частично, второй отрицает свою причастность к совершению преступления", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Отмечается, что один из злоумышленников ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В последнее время он являлся директором и тренером в одной из спортивных школ Москвы.