На Курилах полиция отстрелила медведя у детской школы искусств

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 окт – РИА Новости. Полиция отстрелила медведя у детской школы искусств на курильском острове Итуруп, сообщил во вторник РИА Новости дежурный сотрудник местного отделения МВД России.

"На пульт дежурной части около 12.00 (04.00 мск) позвонил наш сотрудник и сообщил, что в районном центре Курильске появился бурый медведь. Хищник разгуливал около зданий детской школы искусств и пенсионного фонда. Так как он представлял угрозу населению, в соответствии с законом, было принято решение о его ликвидации", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на место прогулки лесного гостя немедленно прибыл наряд полиции и оцепил территорию. Медведя обнаружили в кустах и застрелили.

"Это обычное явление для Итурупа. Детская школа искусств расположена у побережья реки Курилки, и, как правило, медведи переходят ее в мелком месте и оказываются на другом берегу. В данном случае полиция приняла единственно верное решение: дети могли испугаться от одного вида хищника, и неизвестно, чем бы все закончилось", — прокомментировал ситуацию бывший главный лесничий Курильского района Андрей Кораблев.