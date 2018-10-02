Полиция пресекла "сходку" криминальных авторитетов в Подмосковье

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полиция совместно с бойцами спецназа задержала 29 человек на "сходке" криминальных авторитетов, которые занимаются незаконным покровительством предпринимателей, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Она добавила, что в результате проведения операции сотрудниками полиции были задержаны 29 мужчин, которых доставили в отделение полиции для установления их личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений. При личном досмотре у двух уроженцев Средней Азии в возрасте 29 и 37 лет обнаружены и изъяты свертки с веществом светлого цвета внутри. Исследование установило, что изъятое веществ – героин, его общая масса превысила 5 граммов.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.