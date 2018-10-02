Полиция пресекла "сходку" криминальных авторитетов в Подмосковье

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Полиция совместно с бойцами спецназа задержала 29 человек на "сходке" криминальных авторитетов, которые занимаются незаконным покровительством предпринимателей, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУМВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. Истра при поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром" в рамках полученной оперативной информации в одном из ресторанов в д. Трусово Истринского района пресечена так называемая "сходка" участников уголовно-преступной среды, занимающихся криминальным покровительством предпринимателей", – пояснила Петрова.

Она добавила, что в результате проведения операции сотрудниками полиции были задержаны 29 мужчин, которых доставили в отделение полиции для установления их личности, дактилоскопирования, проверки на причастность к совершению преступлений и правонарушений. При личном досмотре у двух уроженцев Средней Азии в возрасте 29 и 37 лет обнаружены и изъяты свертки с веществом светлого цвета внутри. Исследование установило, что изъятое веществ – героин, его общая масса превысила 5 граммов.

По данным фактам следственными органами ОМВД России по г.о. Истра возбуждены уголовные дела по ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы.