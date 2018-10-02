В Москве арестовали бывшего следователя по делу о присвоении 50 млн рублей

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД Антона Ходько, обвиняемого в присвоении более 50 миллионов рублей в рамках расследования уголовного дела.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Ходько меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева. Она уточнила, что срок ареста установлен до 2 ноября.

Согласно данным суда, Ходько вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Максимальная санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По данным газеты "Коммерсант", Ходько расследовал одно из уголовных дел, связанных со Спецстроем. В ходе следственных действий он изъял из банка деньги, принадлежащие супруге одного из обвиняемых, а затем распорядился ими по своему усмотрению.