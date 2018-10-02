Приставы арестовали автопарк осужденного за взятки экс-главы Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 окт — РИА Новости. Судебные приставы арестовали два автомобиля премиум-класса экс-главы Карелии Андрея Нелидова, осужденного за взятки на 8 лет колонии со штрафом.

"Судебный пристав 28 сентября наложил арест на машины премиум-класса Cadillac и BMW, принадлежащие должнику. Автомобили подвергли описи, наложили арест. Посредством эвакуатора Cadillac и BMW переместили на стоянку, чтобы в дальнейшем обратить на них взыскание", — сообщила во вторник служба судебных приставов Карелии.

Кроме того, 11 сентября приставы арестовали у Нелидова подарочные медали, изделия из драгоценных металлов, дорогостоящие часы, в том числе именные, и иные коллекционные сувениры, в общей сложности 17 наименований.

Петрозаводский городской суд 2 марта 2018 года приговорил Нелидова к 8 годам колонии строгого режима и 27,5 миллиона рублей штрафа. Кроме того, суд постановил лишить его государственной награды.

Нелидов, руководивший Карелией с 2010 по 2012 годы, в 2013 году был назначен директором музея-заповедника "Кижи". Он был арестован в сентябре 2015 года по делу о взятке. На имущество был наложен арест.

Как установил суд, Нелидов при посредничестве своего советника Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от предпринимателей порядка 4,6 миллиона рублей взяток. За это он предоставлял возможность торговать на территории заповедника.

Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.