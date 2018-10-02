Житель Подмосковья, отрубивший своей супруге кисти рук, пойдет под суд

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мужчина, отрубивший супруге кисти рук из-за ревности, пойдет под суд, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По данным следствия, 11 ноября 2017 года Дмитрий Грачев, испытывая неприязненные отношения на почве ревности к своей жене Маргарите Грачевой, похитил супругу и вывез в лес, где угрожал убийством. После этого она обращалась в полицию. Но 8 декабря 2017 года участковым уполномоченным вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, отмечается в сообщении. 11 декабря 2017 года Грачев, отобрав мобильный телефон своей супруги и заблокировав двери автомобиля, вывез ее в лес, где отрубил ей кисти рук топором, сообщает следствие.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Грачева, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа…, а также похищении… и угрозе убийством… В настоящее время уголовное дело в отношении Дмитрия Грачева с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу", — сообщила Врадий.

Она также добавила, что в отношении участкового, не принявшего должных мер, расследуется уголовное дело "по факту халатности".