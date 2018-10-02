В Новосибирской области восстановили нарушенное электроснабжение

НОВОСИБИРСК, 2 окт – РИА Новости. Энергетики восстановили энергоснабжение в Новосибирске и Новосибирском районе области, которое было отключено в ночь на вторник из-за крупного пожара в производственном цехе на площади 2 тысячи квадратных метров, сообщили в ГУМЧС по региону и мэрии Новосибирска.

Вечером в понедельник Минэнерго РФ сообщило, что без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Новосибирска и 12 населенных пунктов Новосибирского района – всего около 18,8 тысячи человек, а также некоторые предприятия местной промышленности. По данным ГУМЧС, отключение электричества произошло из-за крупного пожара в цехе по производству полиэтилена в населенном пункте Мочище под Новосибирском.

"В 12.25 (08.25 мск) электроснабжение в населенных пунктах Новосибирского района Новосибирской области, отключенное в результате повреждения линии 110кВ во время пожара в цехе по производству полиэтилена и складе готовой продукции в д.п. Мочище, полностью восстановлено", — говорится в сообщении главка МЧС.

В свою очередь, в мэрии Новосибирска РИА Новости сообщили, что, по информации городской Единой диспетчерской службы, электричество в дома жителей Заельцовского района Новосибирска тоже вернулось. Без света оставались 106 объектов, уточнили в горадминистрации.

Пожарные в Новосибирске в ночь на вторник потушили крупный пожар в цехе по производству полиэтилена на общей площади около 2 тысяч квадратных метров, привлекались два пожарных поезда. Тушение осложнялось сильным ветром. Пострадавших нет.