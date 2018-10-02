Экс-сотрудники МЧС Кузбасса оспорили арест по делу "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 2 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово получил апелляционные жалобы на продление срока содержания под стражей от бывших сотрудников ГУМЧС по Кузбассу Александра Мамонтова и Григория Терентьева, обвиняемых в халатности по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", унёсшем жизни 60 человек, сообщили во вторник в суде.

"Центральным районным судом Кемерово приняты апелляционные жалобы Мамонтова, Терентьева и их адвокатов на постановление суда от 21 сентября, которым обоим был продлен срок содержания под стражей", — сказали в суде, уточнив, что дата рассмотрения апелляций пока не назначена.

Как сообщалось, ранее Центральный районный суд Кемерово по ходатайству следствия продлил арест бывшего начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова до 25 декабря, экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому району Григория Терентьева — до 25 ноября.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017–2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар, унёсший 60 жизней.

В настоящее время фигурантами уголовного дела по факту ЧП стали 12 человек. Среди них — собственники и управляющие зданием, охранник, теперь уже бывшие руководители областного МЧС, а также ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия. Все они задержаны и арестованы.